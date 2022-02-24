Європа не хоче відключати РФ від SWIFT, але наші санкції будуть сильнішими — Байден

https://racurs.ua/ua/n167533-ievropa-ne-hoche-vidkluchaty-rf-vid-swift-ale-nashi-sankciyi-budut-sylnishymy-bayden.html

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Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації декілька разів проігнорував питання журналістів, чому США не запровадять санкції безпосередньо проти президента РФ Путіна.

Він пообіцяв сьогодні нові санкції проти банку ВТБ, розширення підсанкційного списку російських еліт та їхніх родичів, утім, сказав, що «США не братимуть участь у війні в Україні».

Байден також заявив, що не планує більше перемовин з Путіним, а відключення РФ від SWIFT може стати наступним кроком.

Санкції, які ми запроваджуємо проти Росії, можуть бути сильнішими за відключення від SWIFT, — сказав президент США.

Байден повідомив, що США обмежать здатність влади Росії використовувати платежі в доларах, євро, єні, а лідери G7 згодні вводити «нищівний» пакет санкцій проти Росії.

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