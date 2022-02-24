Вмиються власною кров’ю — головнокомандувач ЗСУ про вторгнення РФhttps://racurs.ua/ua/n167532-vmyutsya-vlasnou-krov-u-golovnokomanduvach-zsu-pro-vtorgnennya-rf.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських військових та іноземних партнерів.
Шановні генерали, офіцери, сержанти й солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую українському народу за довіру, допомогу, молитви, — написав він на сторінці у Фейсбуці.
Також він подякував кожному захиснику, який сьогодні в строю боронить українську землю від російського окупанта.
Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених, — написав головнокомандувач.
Він наголосив, що українська армія продовжує боротьбу, весь сектор безпеки та оборони дає гідну відсіч.
Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю! За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами! — заявив Залужний.
Також українські ЗМІ повідомляють, що російські загарбники шоковані тим, що українці не здаються без бою.
Ми перехоплюємо багато переговорів російських військових. Вони шоковані тим, що відбувається. Чекали, що ми побіжимо, здаватимемо зброю. Вони своєї мети не досягли і в шоці від своїх втрат, кількості збитих літаків, втрат людей, — розповів боєць НГУ Харитон Старський.