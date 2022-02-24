Вмиються власною кров’ю – головнокомандувач ЗСУ про вторгнення РФ

https://racurs.ua/ua/n167532-vmyutsya-vlasnou-krov-u-golovnokomanduvach-zsu-pro-vtorgnennya-rf.html

Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських військових та іноземних партнерів.

Шановні генерали, офіцери, сержанти й солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую українському народу за довіру, допомогу, молитви, — написав він на сторінці у Фейсбуці.

Також він подякував кожному захиснику, який сьогодні в строю боронить українську землю від російського окупанта.

Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених, — написав головнокомандувач.

Він наголосив, що українська армія продовжує боротьбу, весь сектор безпеки та оборони дає гідну відсіч.

Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю! За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами! — заявив Залужний.

Також українські ЗМІ повідомляють, що російські загарбники шоковані тим, що українці не здаються без бою.

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