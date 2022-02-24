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Війська РФ захопили ЧАЕС - радниця командувача Сухопутних військ
Війська РФ захопили ЧАЕС, є заручники — Сухопутні війська (УТОЧНЮЄТЬСЯ)https://racurs.ua/ua/n167527-viyska-rf-zahopyly-chaes-ie-zaruchnyky-suhoputni-viyska.htmlРакурс
Радник командувача Сухопутних військ Альона Шевцова повідомила:
Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває в заручниках. Це загрожує безпеці не тільки України, але і всієї Європи.
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Згодом Шевцова повідомила, що інформація не підтвердилася.
Раніше про бої біля станції повідомляв президент Зеленський.