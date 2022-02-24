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Війська РФ захопили ЧАЕС - радниця командувача Сухопутних військ

Війська РФ захопили ЧАЕС, є заручники — Сухопутні війська (УТОЧНЮЄТЬСЯ)

24 лют 2022, 19:10
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Радник командувача Сухопутних військ Альона Шевцова повідомила:

Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває в заручниках. Це загрожує безпеці не тільки України, але і всієї Європи.



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Згодом Шевцова повідомила, що інформація не підтвердилася.

Раніше про бої біля станції повідомляв президент Зеленський.

Джерело: Ракурс


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