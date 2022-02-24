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Ракурс
Войска РФ захватили ЧАЭС, есть заложники Сухопутные войска

Войска РФ захватили ЧАЭС, есть заложники — Сухопутные войска (УТОЧНЯЕТСЯ)

24 фев 2022, 19:10
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Советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова сообщила:

Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Это чревато безопасностью не только Украины, но и всей Европы.

Впоследствии Шевцова сообщила, что информация не подтвердилась. Но советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что «российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и после ожесточенного боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян».



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Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно, — сказал Подоляк на брифинге.

Раньше о боях возле ЧАЭС сообщал президент Украины Зеленский.

Источник: Ракурс


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