Путин назвал войну России против Украины «вынужденной мерой»

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Ракурс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России в Украине — это вынужденная мера, у Москвы не было другого выбора.

Вот это самое главное, чтобы было понятно: происходящее (в Украине) — вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов сделать иначе, — сказал Путин во время встречи с представителями деловых кругов в четверг.

Он заявил, что Украина якобы создала значительные риски для РФ в сфере безопасности, причем другими средствами России якобы отреагировать было невозможно.

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Все попытки — по нулям. По нулям! Честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по какому вопросу. Я хочу это подчеркнуть — вынужденная мера. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше существовала бы страна!

В четверг утром Путин принял решение об агрессии в Украине «в связи с ситуацией на Донбассе». В Украине введено военное положение.