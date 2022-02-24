Разведывательный взвод РФ сдался украинским военным (ФОТО)https://racurs.ua/n167525-razvedyvatelnyy-vzvod-rf-sdalsya-ukrainskim-voennym-foto.htmlРакурс
Российская армия в Украине получает отпор украинских защитников. Так, под Черниговом сдался разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады.
Его взяли в плен под Черниговом в составе целого разведывательного взвода 74 мотострелковой бригады, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
На фото — старшина Буйничев Константин Сергеевич, 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область.
Военный сказал, что у взвода были учения в Ельне, а вчера военные узнали о наступлении в Украину. Думали, что будут возвращаться домой.
Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию, — сказал он.
Напомним, российская армия пытается захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Антон Геращенко заявил, что российские войска зашли в Чернобыльскую зону. Бои, по его словам, идут непосредственно у хранилища радиоактивных отходов. Эту информацию не опровергли в МВД.