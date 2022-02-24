Розвідувальний взвод РФ здався українським військовим

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Ракурс

Російська армія в Україні отримує спротив українських захисників. Так, під Черніговом здався розвідувальний взвод 74 російської мотострілкової бригади.

Його взяли в полон під Черніговом у складі цілого розвідувального взводу 74 мотострілкової бригади, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На фото — старшина Буйнічев Костянтин Сергійович, 74 мотострілкова бригада, Кемеровська область.

Військовий сказав, що у взводу були навчання в Єльні, а вчора військові дізналися про наступ в Україну. Думали, що повертатимуться додому.

Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію, — сказав він.

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Нагадаємо, російська армія намагається захопити Чорнобильську АЕС. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

Раніше Антон Геращенко заявив, що російські війська зайшли до Чорнобильської зони. Бої, за його словами, точаться безпосередньо біля сховища радіоактивних відходів. Цю інформацію також не заперечили в МВС.