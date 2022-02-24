Путін назвав дії Росії в Україні вимушеним заходом

https://racurs.ua/ua/n167526-putin-nazvav-viynu-rosiu-proty-ukrayiny-vymushenym-zahodom-video.html

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що дії Росії в Україні — це вимушений захід, у Москви не було іншого вибору.

От це найголовніше, щоб було зрозуміло: те, що відбувається (на Україні) — вимушений захід. Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше, — сказав Путін під час зустрічі з представниками ділових кіл у четвер.

Він заявив, що Україна нібито створила значні ризики для РФ «у сфері безпеки», причому іншими засобами Росії нібито відреагувати було неможливо.

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Усі спроби — по нулях. По нулях! Щиро кажучи, я навіть здивований. Ну ні на міліметр не зрушили з жодного питання. Я хочу це підкреслити — вимушений захід. Тому що могли такі ризики для нас створити, що взагалі не зрозуміло, як далі існувала б країна!

У четвер вранці Путін ухвалив рішення про агресію в Україну «у зв’язку із ситуацією на Донбасі». В Україні запроваджено воєнний стан.