Умоются собственной кровью – главнокомандующий ВСУ о вторжении РФ

https://racurs.ua/n167532-umoutsya-sobstvennoy-krovu-glavnokomanduuschiy-vsu-o-vtorjenii-rf.html

Ракурс

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским военным и иностранным партнерам.

Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Спасибо украинскому народу за доверие, помощь, молитвы, — написал он на странице в Фейсбуке.

Также он поблагодарил каждого защитника, который сегодня в строю защищает украинскую землю от российского оккупанта.

Спасибо вашим родным за то, что ждут. Молимся о душах погибших собратьев и скором выздоровлении раненых, — написал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что украинская армия продолжает борьбу, весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор.

Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами! — заявил Залужный.

Также украинские СМИ сообщают, что российские захватчики в шоке от того, что украинцы не сдаются без боя.

.