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Ракурс
Умоются собственной кровью – главнокомандующий ВСУ о вторжении РФ

Умоются собственной кровью — главнокомандующий ВСУ о вторжении РФ

24 фев 2022, 21:23
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским военным и иностранным партнерам.

Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Спасибо украинскому народу за доверие, помощь, молитвы, — написал он на странице в Фейсбуке.

Также он поблагодарил каждого защитника, который сегодня в строю защищает украинскую землю от российского оккупанта.

Спасибо вашим родным за то, что ждут. Молимся о душах погибших собратьев и скором выздоровлении раненых, — написал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что украинская армия продолжает борьбу, весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор.

Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами! — заявил Залужный.

Также украинские СМИ сообщают, что российские захватчики в шоке от того, что украинцы не сдаются без боя.



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Мы перехватываем многие переговоры российских военных. Они шокированы происходящим. Ждали, что мы побежим, сдадим оружие. Они своей цели не добились и в шоке от своих потерь, количества сбитых самолетов, потерь людей, — рассказал боец ​​НГУ Харитон Старский.

Источник: Ракурс


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