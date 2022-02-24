Европа не хочет отключать от SWIFT, но наши санкции будут сильнее — Байден

https://racurs.ua/n167533-evropa-ne-hochet-otkluchat-ot-swift-no-nashi-sankcii-budut-silnee-bayden.html

Ракурс

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации несколько раз проигнорировал вопросы журналистов, почему США не введут санкции прямо против президента РФ Путина.

Он пообещал сегодня новые санкции против банка ВТБ, расширение подсанкционного списка российских элит и их родственников, однако сказал, что «США не будут участвовать в войне в Украине».

Байден также заявил, что не планирует больше переговоров с Путиным, а отключение РФ от SWIFT может стать следующим шагом.

Санкции, которые мы вводим против России, могут быть сильнее отключения от SWIFT, — сказал президент США.

Байден сообщил, что США ограничат способность властей России использовать платежи в долларах, евро, иене, а лидеры G7 согласны вводить «сокрушительный» пакет санкций против России.

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