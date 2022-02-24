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Европа не хочет отключать от SWIFT, но наши санкции будут сильнее — Байден
Европа не хочет отключать от SWIFT, но наши санкции будут сильнее — Байденhttps://racurs.ua/n167533-evropa-ne-hochet-otkluchat-ot-swift-no-nashi-sankcii-budut-silnee-bayden.htmlРакурс
Президент США Джо Байден в своем обращении к нации несколько раз проигнорировал вопросы журналистов, почему США не введут санкции прямо против президента РФ Путина.
Он пообещал сегодня новые санкции против банка ВТБ, расширение подсанкционного списка российских элит и их родственников, однако сказал, что «США не будут участвовать в войне в Украине».
Байден также заявил, что не планирует больше переговоров с Путиным, а отключение РФ от SWIFT может стать следующим шагом.
Санкции, которые мы вводим против России, могут быть сильнее отключения от SWIFT, — сказал президент США.
Байден сообщил, что США ограничат способность властей России использовать платежи в долларах, евро, иене, а лидеры G7 согласны вводить «сокрушительный» пакет санкций против России.
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Другие заявления президента США:
- Байден не собирается общаться с Путиным;
- США планируют кибератаки на Россию, чтобы отключить ее от интернета и блокировать возможность пополнения запасов;
- на саммите НАТО 25 февраля будут предприняты дальнейшие шаги по увеличению обороноспособности Альянса;
- Байден анонсирует санкции экспорта высокотехнологичной продукции в Россию. Они коснутся и космической отрасли.