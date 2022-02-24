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Ракурс
Европа не хочет отключать от SWIFT, но наши санкции будут сильнее — Байден

Европа не хочет отключать от SWIFT, но наши санкции будут сильнее — Байден

24 фев 2022, 21:25
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Президент США Джо Байден в своем обращении к нации несколько раз проигнорировал вопросы журналистов, почему США не введут санкции прямо против президента РФ Путина.

Он пообещал сегодня новые санкции против банка ВТБ, расширение подсанкционного списка российских элит и их родственников, однако сказал, что «США не будут участвовать в войне в Украине».

Байден также заявил, что не планирует больше переговоров с Путиным, а отключение РФ от SWIFT может стать следующим шагом.

Санкции, которые мы вводим против России, могут быть сильнее отключения от SWIFT, — сказал президент США.

Байден сообщил, что США ограничат способность властей России использовать платежи в долларах, евро, иене, а лидеры G7 согласны вводить «сокрушительный» пакет санкций против России.



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Другие заявления президента США:

  • Байден не собирается общаться с Путиным;
  • США планируют кибератаки на Россию, чтобы отключить ее от интернета и блокировать возможность пополнения запасов;
  • на саммите НАТО 25 февраля будут предприняты дальнейшие шаги по увеличению обороноспособности Альянса;
  • Байден анонсирует санкции экспорта высокотехнологичной продукции в Россию. Они коснутся и космической отрасли.

Источник: Ракурс


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