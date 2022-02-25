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Ракурс
Через загрозу "любові Путіна" кияни і харків'яни ночують у метро

Через загрозу «любові Путіна» кияни і харків’яни ночують у метро (ФОТО)

25 лют 2022, 00:08
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Метрополітени Києва та Харкова стали тимчасовим бомбосховищем для мешканців міст-мільйонників.

Через загрозу нових бомбардувань кияни і харків’яни ночують у метро. Відповідні фото з’явилися у мережі. Громадяни сидять чи лежать на кариматах, біля них є й домашні тварини.

Через загрозу "любові Путіна" кияни і харків'яни ночують у метро

Через загрозу "любові Путіна" кияни і харків'яни ночують у метро



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Нагадаємо, що найбільші міста України 24 лютого були піддані ракетним ударам, а Харків — вогню з артилерії та систем залпового вогню.

Джерело: Ракурс


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