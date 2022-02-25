Через загрозу "любові Путіна" кияни і харків'яни ночують у метро

https://racurs.ua/ua/n167541-cherez-zagrozu-lubovi-putina-kyyany-i-harkiv-yany-nochuut-u-metro-foto.html

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Метрополітени Києва та Харкова стали тимчасовим бомбосховищем для мешканців міст-мільйонників.

Через загрозу нових бомбардувань кияни і харків’яни ночують у метро. Відповідні фото з’явилися у мережі. Громадяни сидять чи лежать на кариматах, біля них є й домашні тварини.

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Нагадаємо, що найбільші міста України 24 лютого були піддані ракетним ударам, а Харків — вогню з артилерії та систем залпового вогню.