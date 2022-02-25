Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n167542-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-zagalnu-mobilizaciu.html

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В Україні запроваджують загальну мобілізацію. Увечері 24 лютого президент підписав відповідний указ.

Мобілізація проводиться упродовж 90 діб.

Призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань доручено здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

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Генштабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.