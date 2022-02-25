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Ракурс
Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

25 лют 2022, 00:12
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В Україні запроваджують загальну мобілізацію. Увечері 24 лютого президент підписав відповідний указ.

Мобілізація проводиться упродовж 90 діб.

Призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань доручено здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.



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Генштабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Джерело: Ракурс


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