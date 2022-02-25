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Ракурс
Захисникам острова Зміїний посмертно присвоять звання Героя України

Захисникам острова Зміїний посмертно присвоять звання Героя України

25 лют 2022, 00:55
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Усі військові, які захищали острів Зміїний, загинули. Їм посмертно присвоять звання Героя України.

У перший день російської атаки загинули 137 українських військових, 316 — отримали поранення, повідомив президент Володимир Зеленський у нічному зверненні до українського народу.



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Нагадаємо, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована уся інфраструктура на острові. Згодом зв’язок з прикордонниками, які знаходилися на острові, зник.

За наявною інформацією острів Зміїний захоплений. Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.

Джерело: Ракурс


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