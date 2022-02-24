Ворог відступив від Сум, але ЗСУ втратили острів Зміїний

Ворог відступив від Сум, але ЗСУ втратили Зміїний

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Ракурс

На Сумщині підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам РФ, ворог відступив від облцентру.

Раніше біля Глухова Сумської області українські військові знешкодити 15 ворожих танків, застосувавши протитанкові ракетні комплекси «Javelin».

Генштаб ЗСУ увечері 24 лютого повідомив, що українська армія чинить запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.

Ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку — попри численні атаки, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки.

За інформацією Міністерства оборони України та заступниці Міністра Ганни Маляр, в Охтирці підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

Крім того, зв’язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

За наявною інформацією острів Зміїний захоплений, повідомили в МВС.

Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.

Ситуація на Сумщині

Голова Шосткинської РДА Віктор Губенко повідомив «Суспільному», що у Глухові спокійно. Вибухів немає. Наразі перевіряється інформація щодо оточення військ на колишньому аеродромі біля Глухова. По всім тергромадам зараз спостерігається спокій. Руху техніки немає. Лише міст, що йде від Шостки до Новгород-Сіверського через Десну було нашими збройними силами зруйновано. Наразі там відновлюють міст збройні сили РФ. По Шостці сформовано 7 блок-постів. Всюди спостерігається тиша. Оперативний штаб працює.

Тим часом російські війська розбили табори у Сумському районі — в полях і лісосмугах увечері 24 лютого. Цю інформацію підтвердили в Сумській ОДА.

Місцеві мешканці повідомляють, що військові зупинилися в Токарях, в районі Косівщини — під Сумами, та в Нижній Сироватці Сумського району.

Наразі Сумська обласна адміністрація перебуває в місті Суми і оперативно передає інформацію про події в області. Місто під контролем України.

За інформацією Сумської міськради, усі комунальні підприємства Сум працюють у штатному режимі, усі підвальні приміщення відкриті. Ліфти зупинили тимчасово у зв’язку із загрозою повітряного удару. Водоканал працює, теплоенерго працює.

Станом на 20.30 техніка ворожа вирушила в напрямку Лебедин, Ромни. У Сумах їхньої техніки залишилося небагато. У місті формують загони, які слідкуватимуть за порядком у місті, з представників громади. Виїзди з Сум заблоковані російськими військовими з трьох сторін. Не заблокований виїзд на Роменській та з Баранівки.

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У Сумах перебувають загони територіальної оборони.