Враг отступил от Сум, но ЗСУ потеряли остров Змеиный

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Ракурс

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ, враг отступил от облцентра.

Ранее возле Глухова Сумской области украинские военные сожгли 15 вражеских танков, применив противотанковые ракетные комплексы «Javelin».

Генштаб ВСУ вечером 24 февраля сообщил, что украинская армия оказывает упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план скорейшего наступления.

Враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении, несмотря на многочисленные атаки, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также большое количество бронированной техники.

По информации Министерства обороны Украины и заместителя министра Анны Маляр, в Ахтырке подразделение терробороны, вооруженное стрелковым оружием, нанесло поражение боевым подразделениям врага. Противник отступил.

Тем временем после обстрела острова Змеиный из корабельного вооружения и применения боевой авиации оккупантов разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена.

По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен, сообщили в МВД.

Напомним, враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться.

Ситуация в Сумской области

Глава Шосткинской РГА Виктор Губенко сообщил «Суспільному», что в Глухове спокойно. Взрывов нет. В настоящее время проверяется информация об окружении войск на бывшем аэродроме возле Глухова. По всем терробщинам сейчас наблюдается спокойствие. Движения техники нет. Лишь мост, идущий от Шостки к Новгород-Северскому через Десну, был нашими вооруженными силами разрушен. В настоящее время там восстанавливают мост вооруженные силы РФ. По Шостке сформировано 7 блок-постов. Всюду наблюдается тишина. Оперативный штаб работает.

Между тем, российские войска разбили лагеря в Сумском районе — в полях и лесополосах вечером 24 февраля. Эту информацию подтвердили в Сумской ОГА.

Местные жители сообщают, что военные остановились в Токарях, в районе Косовщины — под Сумами, и в Нижней Сыроватке Сумского района.

Сумская областная администрация находится в городе Сумы и оперативно передает информацию о событиях в области. Город под контролем Украины.

По информации Сумского горсовета, все коммунальные предприятия Сум работают в штатном режиме, все подвальные помещения открыты. Лифты были остановлены временно в связи с угрозой воздушного удара. Водоканал работает, теплоэнерго работает.

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По состоянию на 20.30 техника врага отправилась в направлении Лебедин, Ромны. В Сумах их техники осталось немного. В городе формируют отряды, которые будут следить за порядком в городе. Выезды из Сум заблокированы российскими военными с трех сторон. Не заблокирован выезд на Роменскую и Барановку.

В Сумах находятся отряды территориальной обороны.