Россиянам здесь не рады – пленник попросил друзей убираться из Украины (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167535-rossiyanam-zdes-ne-rady-plennik-poprosil-druzey-ubiratsya-iz-ukrainy-video.html

Ракурс

Нападение России на Украину станет смертью для военных страны-агрессора. Сухопутные войска ВС Украины показали допрос пленного.

Русский оккупант Телков Ю.С. передает привет своим товарищам из российской армии и утверждает, что в Украине им никто не рад! — говорится в сообщении ВСУ.

Парень признался, что приехал из Нижнего Новгорода.

Друзья, уезжайте отсюда, вам тут не рады, — сказал он.



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Напомним, российская армия в Украине получает отпор украинских защитников. Так, под Черниговом сдался разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады.