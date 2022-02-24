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Россиянам здесь не рады – пленник попросил друзей убираться из Украины (ВИДЕО)
Россиянам здесь не рады — пленник попросил друзей убираться из Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167535-rossiyanam-zdes-ne-rady-plennik-poprosil-druzey-ubiratsya-iz-ukrainy-video.htmlРакурс
Нападение России на Украину станет смертью для военных страны-агрессора. Сухопутные войска ВС Украины показали допрос пленного.
Русский оккупант Телков Ю.С. передает привет своим товарищам из российской армии и утверждает, что в Украине им никто не рад! — говорится в сообщении ВСУ.
Парень признался, что приехал из Нижнего Новгорода.
Друзья, уезжайте отсюда, вам тут не рады, — сказал он..
Напомним, российская армия в Украине получает отпор украинских защитников. Так, под Черниговом сдался разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады.