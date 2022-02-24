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Бои за Гостомель
Бои за Гостомель — ВСУ взяли под контроль аэропорт (ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)https://racurs.ua/n167534-boi-za-gostomel-prodoljautsya-ofis-prezidenta-video-obnovlyaetsya.htmlРакурс
Нападение России на Украину сопровождается большими потерями для страны-агрессора. В Киевской области наши защитники продолжают отстаивать Гостомель.
Нападение России в Киевской области мужественно отражают украинские защитники. Вооруженные силы Украины взяли контроль над Гостомельским аэропортом, но бои продолжаются.
Оккупанты не ожидали столь мощного отпора от ВСУ и таких потерь, которые они терпят. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
Все еще идет бой. Работает наша артиллерия и танки, — рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.
Также украинские СМИ сообщают, что российские захватчики в шоке от того, что украинцы не сдаются без боя.
Мы перехватываем многие переговоры русских военных. Они шокированы происходящим. Ждали, что мы побежим, сдадим оружие. Они своей цели не добились и в шоке от своих потерь, количества сбитых самолетов, потерь людей, — рассказал боец НГУ Харитон Старский.
Также, по сообщению Минобороны РФ, в Воронежской области разбился самолет Ан-26, перевозивший военное имущество, экипаж погиб.
Арестович после 22.00 24 февраля сообщил, что аэропорт Гостомеля теперь точно под полным контролем ВСУ.
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Напомним, вторжение России в Украину не станет победой для страны-оккупанта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что украинская армия дает отпор врагу.