Бої за Гостомель

https://racurs.ua/ua/n167534-boyi-za-gostomel-tryvaut-ofis-prezydenta.html

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Напад Росії на Україну супроводжується великими втратами для країни-агресора. У Київській області наші захисники продовжують відстоювати Гостомель

Напад Росії в Київській області мужньо відбивають українські захисники. Збройні сили України взяли контроль над Гостомельським аеропортом, але бої продовжуються.

Окупанти не очікували такої потужної відсічі від ЗСУ та таких втрат, які вони зазнають. Про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки, — розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

Українські ЗМІ повідомляють, що російські загарбники шоковані тим, що українці не здаються без бою.

Ми перехоплюємо багато переговорів російських військових. Вони шоковані тим, що відбувається. Чекали, що ми побіжимо, здаватимемо зброю. Вони своєї мети не досягли і в шоці від своїх втрат, кількості збитих літаків, втрат людей, — розповів боєць НГУ Харитон Старський.

Також, за повідомленням Міноборони РФ, у Воронезькій області розбився літак Ан-26, який перевозив військове майно, екіпаж загинув.

Арестович після 22.00 24 лютого повідомив, що аеропорт Гостомеля тепер точно під повним контролем ЗСУ.

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Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну не стане перемогою для країни-окупанта. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українська армія дає відсіч ворогу.