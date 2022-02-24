Где ведутся бои. Фото:

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Россия вторглась в Украину и активно ведет бои с украинскими военными. Сейчас фактически по всей территории Украины ведутся тяжелые бои с захватчиками из РФ, в частности, возле аэропорта «Гостомель» и у городов Счастье и Сумы.

В Луганской области россияне несут наибольшие потери. Об этом информирует прес-служба МВД по состоянию на 15.40.

Вокруг очень много фейков, что наши пограничники, нацгвардейцы, военные якобы складывают оружие и якобы убегают. Это абсолютная ложь, и бой под Сумами как раз подтверждает эту историю, — отметили в МВД.

Админздания Сум — под контролем Украины, сообщили в ОГА. В городе остаются российские военные, продолжаются «точечные» бои.

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Также россияне напали на ЧАЭС. В Черноморской операционной зоне Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты «Байрактар». На направлении Рудня (Беларусь) — Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожены 5 бронетранспортеров и автомобиль.

Напомним, ранее мы сообщали, что остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия.