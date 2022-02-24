Де ведуться бої з окупантами. Фото:

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Росія вдерлася в Україну і активно веде бої з українськими військовими. Наразі фактично по всій території України ведуться тяжкі бої із загарбниками РФ, зокрема, біля аеропорту «Гостомель» та біля міст Щастя та Суми.

На Луганщині росіяни зазнають найбільших втрат. Про це інформує прес-cлужба МВС станом на 15.40.

Навколо дуже багато фейків про те, що наші прикордонники, нацгвардійці, військові нібито складають зброю і нібито втікають. Це абсолютна брехня, і бій під Сумами саме підтверджує цю історію, — зазначили в МВС.

Адмінбудівлі Сум — під контролем України, повідомили в ОДА. У місті залишаються російські військові, тривають «точкові» бої.

Також росіяни напали на ЧАЕС. У Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар». На напрямку Рудня (Білорусь) — Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.