У Києві запроваджують комендантську годину – подробиці

https://racurs.ua/ua/n167520-u-kyievi-zaprovadjuut-komendantsku-godynu-podrobyci.html

Ракурс

У Києві через вторгнення Росії запроваджується комендантська година, яка діятиме з 22.00 до 7.00. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що це вимушений крок, але необхідний задля безпеки мешканців столиці. Про це Кличко розповів на своїх сторінках у соцмережах.

Громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу, — зазначив Кличко.

Окрім того, у Дніпрі та області також вводять комендантську годину з 24 лютого з 2200 до 6.00. Комендантська година діятиме в Черкаській області та Миколаєві.

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Нагадаємо, в Києві чотири станції червоної гілки метро, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними як укриттям. Це станції: «Берестейська», «Нивки», «Святошин» та «Житомирська».

У столиці після 15.00 24 лютого знову залунали попереджувальні сирени. Раніше Верховну Раду евакуювали в бомбосховище. У мегаполісі фіксуються також перебої зі дзвінками на номери 112 (служба екстреної допомоги) та 101 (служба порятунку). Однак у Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що намагаються виправити неполадки.