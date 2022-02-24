В Киеве вводят комендантский час – подробности

https://racurs.ua/n167520-v-kieve-vvodyat-komendantskiy-chas-podrobnosti.html

Ракурс

В Киеве из-за вторжения России вводится комендантский час, который будет действовать с 22.00 до 7.00. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что это вынужденный шаг, но необходимый для безопасности жителей столицы. Об этом Кличко рассказал на своих страницах в соцсетях.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, — отметил Кличко.

Кроме того, в Днепре и области также вводится комендантский час с 24 февраля с 22.00 до 6.00. Комендантский час будет действовать в Черкасской области и Николаеве.

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Напомним, в Киеве четыре станции красной ветки метро, где по организационным причинам сейчас не курсируют поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими как укрытием. Это станции: «Берестейская», «Нивки», «Святошин» и «Житомирская».

Также в столице после 15.00 24 февраля снова раздались предупредительные сирены. Ранее Верховную Раду эвакуировали в бомбоубежище. В мегаполисе также фиксируются перебои со звонками на номера 112 (служба экстренной помощи) и 101 (служба спасения). Однако в Министерстве внутренних дел говорят, что пытаются устранить неполадки.