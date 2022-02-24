Росіянам тут не раді – полонений попросив друзів забиратися з України (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n167535-rosiyanam-tut-ne-radi-polonenyy-poprosyv-druziv-zabyratysya-z-ukrayiny-video.html

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Напад Росії на Україну стане смертю для військових країни-агресора. Сухопутні війська ЗС України показали допит полоненого.

Російський окупант Телков Ю.С. передає привіт своїм товаришам із російської армії та стверджує, що в Україні їм не хто не радий! — йдеться у повідомленні ЗСУ.

Хлопець зізнався, що приїхав із Нижнього Новгорода.

Друзі, їдьте звідси, вам тут не раді, — сказав він.



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Нагадаємо, російська армія в Україні отримує спротив українських захисників. Так, під Черніговом здався розвідувальний взвод 74 російської мотострілкової бригади.