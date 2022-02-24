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Ракурс
Росіянам тут не раді – полонений попросив друзів забиратися з України (ВІДЕО)

Росіянам тут не раді — полонений попросив друзів забиратися з України (ВІДЕО)

24 лют 2022, 22:20
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Напад Росії на Україну стане смертю для військових країни-агресора. Сухопутні війська ЗС України показали допит полоненого.

Російський окупант Телков Ю.С. передає привіт своїм товаришам із російської армії та стверджує, що в Україні їм не хто не радий! — йдеться у повідомленні ЗСУ.

Хлопець зізнався, що приїхав із Нижнього Новгорода.

Друзі, їдьте звідси, вам тут не раді, — сказав він.



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Нагадаємо, російська армія в Україні отримує спротив українських захисників. Так, під Черніговом здався розвідувальний взвод 74 російської мотострілкової бригади.

Джерело: Ракурс


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