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Росіянам тут не раді – полонений попросив друзів забиратися з України (ВІДЕО)
Росіянам тут не раді — полонений попросив друзів забиратися з України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167535-rosiyanam-tut-ne-radi-polonenyy-poprosyv-druziv-zabyratysya-z-ukrayiny-video.htmlРакурс
Напад Росії на Україну стане смертю для військових країни-агресора. Сухопутні війська ЗС України показали допит полоненого.
Російський окупант Телков Ю.С. передає привіт своїм товаришам із російської армії та стверджує, що в Україні їм не хто не радий! — йдеться у повідомленні ЗСУ.
Хлопець зізнався, що приїхав із Нижнього Новгорода.
Друзі, їдьте звідси, вам тут не раді, — сказав він..
Нагадаємо, російська армія в Україні отримує спротив українських захисників. Так, під Черніговом здався розвідувальний взвод 74 російської мотострілкової бригади.