Путін позначив мене і сім'ю ціллю номер один - Зеленський про можливі ДРГ у Києві

https://racurs.ua/ua/n167544-putin-poznachyv-mene-i-sim-u-cillu-nomer-odyn-zelenskyy-pro-mojlyvi-drg-u-kyievi.html

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Сьогодні Росія атакувала всю територію України. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато.

Такими словами президент Володимир Зеленський у ніч на 25 лютого звернувся до українців наприкінці першого дня атак Росії.

Він заявив, що Путін позначив його та його сім’ю «ціллю номер один».

Є інформація, що до Києва вже зайшли російські диверсійні групи, — сказав президент і додав, що його сім’я залишається в Україні, а він сам не збирається залишати Київ.

Зеленський повідомив про «вкиди» інформації та фейки, зокрема і про те, що він нібито поїхав з Києва.

Я залишаюся у столиці, залишаюсь зі своїм народом. Моя родина також в Україні, мої діти також в Україні. Моя сім’я — не зрадники, а громадяни України. Але, де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права, — сказав очільник держави.

Президент зазначив, що ворог позначив його «як ціль номер один», а його родину — «як ціль номер два».

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Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у перший день російської атаки загинули 137 українських військових, 316 поранені.