Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-служба полиции

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Обстрелы на Донбассе продолжаются — оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Расстояние от села Зеленополье до линии разграничения составляет всего пять км. Полицейские документируют последствия обстрела и помогают местным жителям. Четверых детей, которые на момент обстрела в детском саду прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители.

На улице Юбилейной был поврежден дом, во время обстрела внутри находилась пожилая пара. Во время обстрела боевиков в Трехизбенке в двухэтажке выбило окна. В доме проживает четыре человека. Погибших среди местного населения нет.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По фактам начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Напомним, ранее мы сообщали, что российско-оккупационные войска обстреляли поселок Новолуганское Донецкой области. В результате обстрела погиб гражданский — мужчина 1970 года рождения.