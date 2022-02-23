Диппредставительства России в Киеве и Одессе спустили флаги. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n167449-dippredstavitelstva-rossii-v-kieve-i-odesse-spustili-flagi-video.html

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Флаги Российской Федерации спустили над посольством России в Киеве.

Ранее МИД РФ сообщил об эвакуации дипломатов и их семей из Украины. Диппредставительство заявляло, что «с 2014 года неоднократным нападениям подвергались посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В сеть уже выложили видео, на котором показано, что над зданием российского посольства в Киеве, над которым на днях замечали дым, больше нет флагов РФ.

Между тем издание «Думская» пишет, что российское генконсульство в Одессе опустело. Местные жители рассказали журналистам, что сотрудники диппредставительства покинули здание и прихватили с собой флаг страны-агрессора. Военнослужащие Нацгвардии Украины продолжают охранять объект. А вчера, 22 февраля, в здании генконсульства жгли какие-то бумаги.

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Напомним, 23 февраля на территории консульства Российской Федерации во Львове заметили дым. Местные жители сообщили об этом спасателям, но на территорию дипломатического ведомства сотрудников ГСЧС не пустили.

Источники: «Интерфакс-Украина», «Думская»