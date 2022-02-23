В генконсульстве РФ во Львове заметили дым. Фото:

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Ракурс

Во Львове 23 февраля на территории консульства Российской Федерации заметили дым.

Местные жители сообщили спасателям, что от здания российского консульства поднимается дым. На место происшествия выехали спасатели, но на территорию дипломатического ведомства их не пустили. Об этом сообщил представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев, передает «Суспільне».

Сотрудникам ГСЧС из консульства ответили, что возгорания нет. Дым возник из-за того, что на территории ведомства сжигали вещи в бочке. Что именно уничтожали представители страны-агрессора, пока неизвестно.

Также в сети появилось видео, которое жители Львова сняли около 23.00 22 февраля. На кадрах видно, что на территории российского консульства возник пожар. Очевидцы рассказали, что на территории находились пять человек, которые контролировали огонь.

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Напомним, 22 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия эвакуирует персонал посольства и консульств в Украине для «защиты жизни и безопасности». Местные жители в Одессе заметили, что на территории генконсульства РФ в Одессе работники начали сжигать документы.

Источник: «Суспільне»