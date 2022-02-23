У генконсульстві РФ у Львові помітили дим. Фото:

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У Львові 23 лютого на території консульства Російської Федерації помітили дим.

Місцеві жителі повідомили рятувальникам, що від будівлі російського консульства піднімається дим. На місце події виїхали рятувальники, але на територію дипломатичного відомства їх не пустили. Про це повідомив речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев, передає «Суспільне».

Співробітникам ДСНС з консульства відповіли, що загоряння немає. Дим виник через те, що на території відомства спалювали речі в бочці. Що саме знищували представники країни-агресора наразі невідомо.

Також в мережі з’явилося відео, яке мешканці Львова зняли близько 23.00 22 лютого. На кадрах видно, що на території російського консульства виникла пожежа. Очевидці розповіли, що на території перебували п’ятеро осіб, які контролювали вогонь.

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Нагадаємо, 22 лютого в МЗС РФ повідомили, що Росія евакуює персонал посольства та консульств в Україні для «захисту життя та безпеки». Місцеві мешканці в Одесі помітили, що на території генконсульства РФ в Одесі працівники почали спалювати документи.

Джерело: «Суспільне»