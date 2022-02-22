РФ вивозить своїх дипломатів з України, в Одесі - палять документи

https://racurs.ua/ua/n167401-rf-vyvozyt-svoyih-dyplomativ-z-ukrayiny-v-odesi-palyat-dokumenty-video.html

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Росія евакуює персонал посольства та консульств в Україні для «захисту життя та безпеки». Про це 22 лютого офіційно повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ країни-окупанта РФ.

З 2014 року неодноразові напади зазнавали посольство Росії в Києві та генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові. Провокації регулярно влаштовувалися щодо Російського центру науки і культури, завдано шкоди здоров’ю його керівнику, а також завдано шкоди майну Центру, — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Москви.

В РФ також стверджують, що російські дипломати в Україні зазнавали погроз щодо фізичної розправи, на що «не реагувала київська влада».

За обставин, що склалися, наше першочергове завдання — подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом, — підсумували в МЗС країни-агресора.

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Окрім цього, місцеві мешканці в Одесі повідомляють, що на території генконсульства РФ в Одесі працівники почали спалювати документи.