Військова колона РФ зі 100 вантажівок прямує до кордону України — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n167400-viyskova-kolona-rf-zi-100-vantajivok-pryamuie-do-kordonu-ukrayiny-reuters.html

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Військова колона РФ, до складу якої входять понад 100 вантажівок, прямує до кордону України. Цю інформацію з посиланням на очевидців повідомляють Reuters та The Guardian.

Йдеться про військову колону, яка прямувала в напрямку українського кордону територією Білгородської області Росії, що межує із Харківщиною.

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Військовий конвой помітив свідок у Білгородській області. Білгород та Харків розділяють лише 79 км. Це сталося після того, як президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що «мінських домовленостей більше не існує". Про це він заявив на прес-конференції в Москві через день після того, як офіційно визнав підконтрольні Кремлю маріонеткові терористичні угруповання ЛНР-ДНР.