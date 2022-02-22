Свыше 100 военных грузовиков РФ движутся к границе Украины — Reuters

https://racurs.ua/n167400-svyshe-100-voennyh-gruzovikov-rf-dvijutsya-k-granice-ukrainy-reuters.html

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Колонна военной техники РФ, в состав которой входят более 100 грузовиков, направляется к границе Украины. Эту информацию со ссылкой на очевидцев сообщают Reuters и The Guardian.

Речь идет о военных грузовиках, которые заметили в Белгородской области России, которая граничит с Харьковщиной. Колонна направлялась в сторону украинской границы.

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Военный конвой заметил очевидец в Белгородской области. Белгород и Харьков разделяют всего 79 км. Это произошло после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин сегодня заявил, что «минских договоренностей больше не существует». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве спустя день после того, как официально признал подконтрольные Кремлю марионеточные террористические группировки ЛНР-ДНР.