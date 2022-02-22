РФ вывозит своих дипломатов из Украины, в Одессе - жгут документы

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Россия эвакуирует персонал посольства и консульств в Украине якобы для «защиты их жизни и безопасности». Об этом 22 февраля официально сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны-оккупанта РФ.

С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Москвы.

В РФ также утверждают, что российские дипломаты в Украине подвергались угрозам физической расправы, на что «не реагировали киевские власти».

В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время, — подытожили в МИДе страны-агрессора.



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В освою очередь, местные жители в Одессе сообщают, что на территории генконсульства РФ в Одессе работники начали жечь документы.