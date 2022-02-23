Диппредставництва Росії у Києві та Одесі спустили прапори. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n167449-dyppredstavnyctva-rosiyi-u-kyievi-ta-odesi-spustyly-prapory-video.html

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Прапори Російської Федерації спустили над посольством Росії у Києві.

Раніше МЗС РФ повідомило про евакуацію дипломатів та їх сімей з України. Диппредставництво заявляло, що «з 2014 року неодноразовим нападам піддавалися посольство Росії в Києві та генеральні консульства в Одесі, Львові та Харкові». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У мережу вже виклали відео, на якому показано, що над будинком російського посольства у Києві, над яким днями помічали дим, більше немає прапорів РФ.

Тим часом видання «Думська» пише, що російське генконсульство в Одесі спорожніло. Місцеві мешканці розповіли журналістам, що співробітники диппредставництва покинули будівлю й прихопили з собою прапор країни-агресора. Військовослужбовці Нацгвардії України продовжують охороняти об'єкт. А вчора, 22 лютого, у будівлі генконсульства палили якісь папери.

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Нагадаємо, 23 лютого на території консульства Російської Федерації у Львові помітили дим. Місцеві жителі повідомили про це рятувальникам, але на територію дипломатичного відомства співробітників ДСНС не пустили.

Джерела: «Інтерфакс-Україна», «Думська»