Обстріл на Донбасі. Фото: прес-служба поліції

https://racurs.ua/ua/n167450-okupanty-obstrilyaly-dytsadok-i-poranyly-cyvilnu-na-donbasi-foto.html

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Обстріли на Донбасі тривають — окупаційні війська обстріляли дитсадок в Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції у Донецькій області.

Відстань від села Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування складає лише п’ять км. Наразі поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Чотирьох дітей, які на момент обстрілу в дитсадку ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки.

На вулиці Ювілейній було пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Під час обстрілу бойовиків у Трьохізбенці у двоповерхівці вибило вікна. В будинку проживає чотири людини. Загиблих серед місцевого населення немає.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються. За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російсько-окупаційні війська обстріляли селище Новолуганське Донецької області. В результаті обстрілу загинув цивільний — чоловік 1970 року народження.