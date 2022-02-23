Окупанти обстріляли дитсадок і поранили цивільну на Донбасі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167450-okupanty-obstrilyaly-dytsadok-i-poranyly-cyvilnu-na-donbasi-foto.htmlРакурс
Обстріли на Донбасі тривають — окупаційні війська обстріляли дитсадок в Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку.
На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції у Донецькій області.
Відстань від села Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування складає лише п’ять км. Наразі поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Чотирьох дітей, які на момент обстрілу в дитсадку ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки.
На вулиці Ювілейній було пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Під час обстрілу бойовиків у Трьохізбенці у двоповерхівці вибило вікна. В будинку проживає чотири людини. Загиблих серед місцевого населення немає.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються. За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російсько-окупаційні війська обстріляли селище Новолуганське Донецької області. В результаті обстрілу загинув цивільний — чоловік 1970 року народження.