Алексей Данилов, скриншот видео

https://racurs.ua/n167428-skolko-prizovut-rezervistov-rasskazal-danilov.html

Ракурс

В Украине призовут 36 тыс. резервистов. В основном, это будут люди, уже имеющие опыт боевых действий.

Об этом сегодня, 23 февраля, на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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Это люди, в подавляющем большинстве, уже прошедшие фронт, они понимают, о чем идет речь, — отметил Данилов. — Что касается того, где будет, при необходимости, их использование — это вопрос военных. Они принимают решение, где будут использоваться те или иные военнослужащие.

В Украине сегодня стартовал призыв резервистов на военную службу в особый период. Ранее командование Сухопутных войск ВСУ сообщало, что в вренкомматы призовут резервистов в возрасте от 18 до 60 лет — как офицеров, так и рядовых и сержантов.