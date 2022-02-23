В Украине начинался призыв резервистов, кого позовут на службу. Фото: 5.ua

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Ракурс

Призыв резервистов на военную службу в особый период стартовал в Украине с 23 февраля.

В военкоматы позовут резервистов от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Эти военнообязанные будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве. Максимальный срок службы составляет один год. Об этом сообщило командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Для примера: во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность, — говорится в сообщении.

Командование отметило, что за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата. Это предусматривается украинским законодательством.

Каковы действия резервистов?

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В том случае, если резервист не может быть призванным по каким-то причинам, то ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. Если же просто проигнорировать вызов, то будет предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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Как известно, резервисты оперативного резерва — это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодные к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и вступили в определенной военной учетной специальности.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал призыв резервистов в особый период. Глава государства заверил в отсутствии потребности в объявлении всеобщей мобилизации.