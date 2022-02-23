Санкции против России за вторжение в Украину поддержала Верховная Рада

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Верховная Рада поддержала введение санкций на 10 лет против депутатов Госдумы и Совета Федерации, признавших фейковые ДНР и ЛНР.

Постановление № 7064 поддержали 322 народных депутата. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Причиной такого решения является создание реальных угроз национальным интересам, безопасности в информационной сфере, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Теперь Федеральное собрание РФ и Госдума должны поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с «республиками».

Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны России ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».

Президент США Джо Байден во время брифинга 22 февраля объявил о первом пакете санкций против России, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

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Также санкции против России вводит Великобритания из-за признания Владимиром Путиным фейковых ЛДНР. Ограничения касаются пяти российских банков и трех человек из близкого окружения президента РФ.

Также санкции против России из-за признания Кремлем фейковых ДНР и ЛНР ввели Австралия, Канада и Япония.