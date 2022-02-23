Санкції проти Росії за вторгнення в Україну підтримала Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n167420-sankciyi-proty-rosiyi-za-vtorgnennya-v-ukrayinu-pidtrymala-verhovna-rada.html

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Верховна Рада підтримала введення санкцій на 10 років проти депутатів Держдуми та Ради Федерації, які визнали фейкові ДНР та ЛНР.

Постанову № 7064 підтримали 322 народних депутати. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Причиною такого рішення є створення реальних загроз національним інтересам, національній безпеці в інформаційній сфері, суверенітету і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Тепер Федеральні збори РФ та Держдума повинні підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з «республіками».

Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони Росії ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

Президент США Джо Байден під час звернення 22 лютого оголосив про перший пакет санкцій проти Росії, які стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт.

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Також санкції проти Росії вводить Велика Британія через визнання Володимиром Путіним фейкових ЛДНР. Обмеження стосуються п’яти російських банків та трьох осіб з близького оточення президента РФ.

Також санкції проти Росії через визнання Кремлем фейкових ДНР і ЛНР ввели Австралія, Канада та Японія.