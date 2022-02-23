Російські олігархи з початку року втратили 32 млрд дол. США, фото: GuildHall

https://racurs.ua/ua/n167418-agresiya-vlitaie-v-kopiiechku-pidrahovano-vtraty-rosiyskyh-oligarhiv.html

Ракурс

Статки російських олігархів з початку 2022 року зменшилися на 32 млрд дол., а ескалація конфлікту з Україною може призвести до ще більшого їх скорочення.

Про це свідчать дані аналізу, проведеного агентством Bloomberg.

Загальний капітал 23 російських мільярдерів наразі становить 343 млрд дол., тоді як наприкінці 2021 року цей показник був на рівні 375 млрд дол. Зокрема:

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cтатки 69-річного Геннадія Тимченка, сина радянського офіцера, який познайомився і подружився з чинним президентом РФ Володимиром Путіним на початку 1990-х років, зараз становить близько 16 млрд дол. США (втратив 6,47 млрд доларів), причому основна частина їх припадає на частку в російській газовидобувній компанії «Новатек»;

статки Леоніда Міхельсона, акціонера «Новатек», цього року зменшилися на 6,2 млрд дол. і становлять 26,2 млрд дол.;

статки голови ради директорів «Лукойлу» Вагіта Алекперова зменшилися на 3,5 млрд дол. через значне падіння акцій цієї енергетичної компанії і тепер становлять 19,3 млрд. дол.

Зазначається, що цього тижня російський ринок впав ще більше після того, як Путін визнав «незалежність» ОРДЛО. В результаті, зокрема, Німеччина зупинила спільний з Росією газотранспортний проект «Північний потік-2», а Велика Британія запровадила санкції проти п’яти банків країни та трьох її найбагатших людей, включаючи Тимченка.

Джерело: Bloomberg