Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n167417-zelenskyy-ogolosyv-zapusk-ekonomichnogo-patriotyzmu-scho-ce-oznachaie.html

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Володимир Зеленський, президент України, у своєму зверненні анонсував запуск програми економічного патріотизму.

Держава надасть підтримку окремим галузям економіки та мотивуватиме український бізнес залишатися в Україні. Про це йдеться в зверненні президента.

Зеленський пообіцяв зменшити податкове навантаження на бізнес та обмежити перевірки. Також програма передбачає зниження ПДВ на бензин і дизель, що дозволить знизити ціни на заправках.

Наша мета — набуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці, — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що 23 лютого проведе зустріч з представниками великого бізнесу. Він наголосив, що бізнесмени мають залишитися в Україну.

Їхні підприємства знаходяться на українській землі, яку захищають наші військові, — зазначив глава держави.

За його словами, бізнес також має захищати економіку, фінанси, створювати робочі місця.

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Бізнесмен Рінат Ахметов також зробив заяву на тлі вторгнення Росії в Україні. Він закликав до єдності владу, бізнес та всіх громадян України.

Ахметов повідомив, що його компанія SCM сплатить податки наперед на суму 1 млрд грн. Окрім того, підприємства групи SКМ здійснюватимуть усі заплановані інвестиції, зокрема в Маріуполі.