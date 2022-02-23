Курс гривні знову впав – як НБУ рятує національну валюту

https://racurs.ua/ua/n167414-kurs-gryvni-znovu-vpav-yak-nbu-ryatuie-nacionalnu-valutu.html

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Курс гривні на тлі вторгнення Росії на схід України невпинно падає. Станом на 23 лютого долар коштує 28,88 грн.

За день українська валюта подешевшала на 50 копійок. Євро натомість коштує 32,9 грн — валюта подорожчала на 62 копійки. Про це свідчать дані Національного банку України.

Поточний рівень золотовалютних резервів (ЗВР) у розмірі 28 млрд дол. дозволяє НБУ проводити подальші інтервенції для згладжування курсових коливань. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він що обсяг чистих ЗВР (за вирахуванням позикових коштів) впав нижче за рівень, узгоджений у меморандумі з МВФ. Але чиновник не вважає, що це буде перешкодою для отримання наступних траншів.

Шевченко нагадав, що гривня ослабла на 6% унаслідок виведення нерезидентами 600 млн дол. та зростання попиту з боку імпортерів енергоносіїв.

Тим часом місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Метою місії є проведення другого перегляду програми співробітництва Stand-by, за результатами якого Україна зможе отримати 700 млн дол. траншу.

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