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Денис Малюська, скріншот відео
Злодії з Росії готують бунти в українських тюрмах — Малюськаhttps://racurs.ua/ua/n167413-zlodiyi-z-rosiyi-gotuut-bunty-v-ukrayinskyh-turmah-maluska.htmlРакурс
Денис Малюська, міністр юстиції України, попередив, що Росія намагається спровокувати кілька бунтів в українських в’язницях, використовуючи зв‘язки у злочинному світі.
Про це Малюська повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, посилаючись на оперативну інформацію.
Вечір в хату людям, які заїхали і мотають строки у наших буцигарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі, — звернувся Малюська до засуджених, використовуючи специфічну лексику. — Але ж в нашій хаті — свої порядки й закони. Ми проти бєспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша.
Міністр зазначив, що наразі країні-агресору не вдається здійснити задумане.
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Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць, — наголосив Малюська.