Денис Малюська, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167413-zlodiyi-z-rosiyi-gotuut-bunty-v-ukrayinskyh-turmah-maluska.html

Ракурс

Денис Малюська, міністр юстиції України, попередив, що Росія намагається спровокувати кілька бунтів в українських в’язницях, використовуючи зв‘язки у злочинному світі.

Про це Малюська повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, посилаючись на оперативну інформацію.

Вечір в хату людям, які заїхали і мотають строки у наших буцигарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі, — звернувся Малюська до засуджених, використовуючи специфічну лексику. — Але ж в нашій хаті — свої порядки й закони. Ми проти бєспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша.

Міністр зазначив, що наразі країні-агресору не вдається здійснити задумане.

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