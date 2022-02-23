Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Денис Малюська, скріншот відео

Злодії з Росії готують бунти в українських тюрмах — Малюська

23 лют 2022, 10:26
999

Денис Малюська, міністр юстиції України, попередив, що Росія намагається спровокувати кілька бунтів в українських в’язницях, використовуючи зв‘язки у злочинному світі.

Про це Малюська повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, посилаючись на оперативну інформацію.

Вечір в хату людям, які заїхали і мотають строки у наших буцигарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі, — звернувся Малюська до засуджених, використовуючи специфічну лексику. — Але ж в нашій хаті — свої порядки й закони. Ми проти бєспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша.

Міністр зазначив, що наразі країні-агресору не вдається здійснити задумане.



.

Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць, — наголосив Малюська.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів