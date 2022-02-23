Денис Малюська, скриншот видео

https://racurs.ua/n167413-vory-iz-rossii-gotovyat-bunty-v-ukrainskih-turmah-maluska.html

Ракурс

Денис Малюська, министр юстиции Украины, предупредил, что Россия пытается спровоцировать несколько бунтов в украинских тюрьмах, используя связи в преступном мире.

Об этом Малыш сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, ссылаясь на оперативную информацию.

Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрьмах. О прогоне от воров из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и творить беспорядок в тюрьмах, на воле, — обратился Малюська к осужденным, используя специфическую лексику. — Но ведь в нашей хате — свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша. Без кипиша.

Министр отметил, что в настоящее время стране-агрессору не удается осуществить задуманное.

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