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Ракурс
Денис Малюська, скриншот видео

Воры из России готовят бунты в украинских тюрьмах — Малюська

23 фев 2022, 10:26
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Денис Малюська, министр юстиции Украины, предупредил, что Россия пытается спровоцировать несколько бунтов в украинских тюрьмах, используя связи в преступном мире.

Об этом Малыш сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, ссылаясь на оперативную информацию.

Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрьмах. О прогоне от воров из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и творить беспорядок в тюрьмах, на воле, — обратился Малюська к осужденным, используя специфическую лексику. — Но ведь в нашей хате — свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша. Без кипиша.

Министр отметил, что в настоящее время стране-агрессору не удается осуществить задуманное.



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Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем, — подчеркнул Малюська.

Источник: Ракурс


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