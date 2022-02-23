Акция против агрессии России в Мариуполе. Фото: «Радіо Свобода»

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Акция против агрессии Российской Федерации 22 февраля состоялась в Мариуполе.

Митинг прошел на Театральной площади. Демонстранты собрались, чтобы выразить свою позицию о том, что «Мариуполь — это Украина». Горожане показали, что не желают быть в составе самопровозглашенной Донецкой народной республики или России. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

В ходе митинга украинцы держали в руках государственные флаги и плакаты с лозунгами: «Россия — страна агрессор», «Мариуполь — это Украина», «Хутин — Пуй тебе, а не Мариуполь». Полиция заявила, что в акции приняли участие около 1 тыс. человек. Активисты отмечали, что подобные акции важно организовать также в Краматорске, Бахмуте, Славянске и «там, где опасность особенно близко».

Участниками мероприятия были актеры местного театра, волонтеры, военные, ветераны и другие жители города. Акцию организовали мариупольские активисты.

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Напомним, 22 февраля на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация Харькова или Мариуполя не запланирована. Глава дипломатического ведомства отмечал, что ВСУ будут бороться за каждый сантиметр украинской земли, за каждый город и село.

Источник: «Цензор.НЕТ»