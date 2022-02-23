Акція проти агресії Росії в Маріуполі. Фото: «Радіо Свобода»

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Акція проти агресії Російської Федерації 22 лютого відбулася в Маріуполі.

Мітинг пройшов на Театральній площі. Демонстранти зібралися, щоб висловити свою позицію про те, що «Маріуполь — це Україна». Містяни показали, що не бажають бути в складі самопроголошеної Донецької народної республіки або Росії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У ході мітингу українці тримали в руках державні прапори та плакати з гаслами: «Росія — країна агресор», «Маріуполь — це Україна», «Хутін — Пуй тобі, а не Маріуполь». Поліція заявила, що в акції взяли участь близько 1 тис. осіб. Активісти наголошували, що подібні акції важливо організувати також у Краматорську, Бахмуті, Слов’янську і «будь-де, де небезпека особливо близько».

Учасниками заходу були актори місцевого театру, волонтери, військові, ветерани та інші жителі міста. Акцію організували маріупольські активісти.

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Нагадаємо, 22 лютого на брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що евакуація Харкова чи Маріуполя не запланована. Очільник дипломатичного відомства наголошував, що ЗСУ боротимуться за кожен сантиметр української землі, за кожне місто та село.

Джерело: «Цензор.НЕТ»