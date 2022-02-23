Курс гривны снова упал – как НБУ спасает национальную валюту

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Ракурс

Курс гривны на фоне вторжения России на восток Украины непрерывно падает. По состоянию на 23 февраля доллар стоит 28,88 грн.

За день украинская валюта подешевела на 50 копеек. Евро стоит 32,9 грн — валюта подорожала на 62 копейки. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Текущий уровень золотовалютных резервов (ЗВР) в 28 млрд дол. позволяет НБУ проводить дальнейшие интервенции для сглаживания курсовых колебаний. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он отметил, что объем чистых ЗВР (за вычетом заемных средств) упал ниже уровня, согласованного в меморандуме с МВФ. Однако чиновник не считает, что это будет помехой для получения следующих траншей.

Шевченко напомнил, что гривна ослабла на 6% в результате вывода нерезидентами 600 млн дол. и роста спроса со стороны импортеров энергоносителей

Тем временем миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Цель миссии — проведение второго пересмотра программы сотрудничества Stand-by, по результатам которого Украина сможет получить 700 млн дол. транша.

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