Руйнування у Трьохізбенці. Фото: Сергій Гайдай у Facebook

https://racurs.ua/ua/n167416-okupanty-zadiyaly-tanky-ta-grady-na-donbasi-ie-zagyblyy-ta-ruynuvannya.html

Ракурс

Бойовики та російські найманці продовжують обстріли населених пунктів Луганської області.

Минулу добу з установок «Град» окупанти гатили по населених пунктах Щастя, Муратове, Кряківка та Новотошківське. З артилерії обстрілювали Станицю Луганську, Трьохізбенку, Попасну, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве. У Трьохізбенці снаряди влучили в житлові будинки. На щастя, жертв немає. Про це 23 лютого повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

Гайдай також в ефірі телеканалу «Дом» заявив, що у місті Щастя Луганської області 23 лютого можуть провести часткову евакуацію мешканців, якщо обстріли бойовиків не припиняться. План був розроблений заздалегідь та погоджений з вищим керівництвом країни. Евакуація передбачає, що мешканців Щастя перевозитимуть углиб Луганської області, а надалі за необхідності — до інших регіонів країни.

Обласна влада переконує, що життєдіяльність Луганської області продовжується у штатному режимі, крім населених пунктів у зоні обстрілів. Зокрема, шкільне навчання там переведене у дистанційний режим.

В штабі ООС зазначили, зо добу збройні формування РФ здійснили 98 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Окупанти задіяли «Гради», танки, міномети калібру 120 мм і 82 мм, станові протитанкові гранатомети, станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів один військовий загинув, ще один був госпіталізований з пораненнями. П’ятеро бійців ЗСУ отримали бойові травми.

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За поточну добу, 23 лютого, в зоні конфлікту зафіксували 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Нагадаємо, іноземні ЗМІ повідомили, що військова колона РФ, до складу якої входять понад 100 вантажівок, прямує до кордону України. Військовий конвой помітив свідок у Білгородській області.