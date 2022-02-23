МЗС закликало українців виїхати з Росії - заява

https://racurs.ua/ua/n167415-mzs-zaklykalo-ukrayinciv-vyyihaty-z-rosiyi-zayava.html

Ракурс

МЗС України рекомендувало українським громадянам негайно залишити територію РФ.

Таке рішення ухвалили у зв’язку із «посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації».

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, — негайно залишити її територію. Наголошуємо, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації, — йдеться у заяві українського дипломатичного відомства.



.



На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, МЗС повідомило контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ: