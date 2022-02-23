МИД Украины рекомендовал украинским гражданам немедленно покинуть территорию РФ

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МИД Украины рекомендовал украинским гражданам немедленно покинуть территорию РФ.

Такое решение было принято в связи с «усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации».

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране — немедленно покинуть ее территорию. Отмечаем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации, — говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.



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В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД сообщил контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории РФ: