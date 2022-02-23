Разрушение в Трехизбенке. Фото: Сергей Гайдай в Facebook

https://racurs.ua/n167416-okkupanty-zadeystvovali-tanki-i-grady-na-donbasse-est-pogibshiy-i-razrusheniya.html

Ракурс

Боевики и российские наемники продолжают обстрелы населенных пунктов Луганской области.

Вчера, 22 февраля, из установок «Град» оккупанты били по населенным пунктам Счастье, Муратово, Кряковка и Новотошковское. Из артиллерии обстреливали Станицу Луганскую, Трехизбенку, Попасну, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево. В Трехизбенке снаряды попали в жилые дома. К счастью, жертв нет. Об этом 23 февраля сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook.

Гайдай также в эфире телеканала «Дом» заявил, что в городе Счастье Луганской области 23 февраля могут провести частичную эвакуацию жильцов, если обстрелы боевиков не прекратятся. План был разработан заранее и согласован с высшим руководством страны. Эвакуация предусматривает, что жителей Счастья будут перевозить вглубь Луганской области, а в дальнейшем при необходимости — в другие регионы страны.

Областная власть убеждает, что жизнедеятельность Луганской области продолжается в штатном режиме, кроме населенных пунктов в зоне обстрелов. В частности, школьное обучение там переведено в дистанционный режим.

В штабе ООС отметили, что вооруженные формирования РФ совершили 98 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Оккупанты задействовали «Грады», танки, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, станковые автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один военный погиб, еще один был госпитализирован с ранениями. Пять бойцов ВСУ получили боевые травмы.

.

За текущие сутки, 23 февраля, в зоне конфликта были зафиксированы 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Напомним, иностранные СМИ сообщили, что военная колонна РФ, в состав которой входят более 100 грузовиков, направляется к границе Украины. Военный конвой заметил свидетель в Белгородской области.